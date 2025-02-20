На трассе в Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с автомобилем

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом. Утром 20 февраля на 3-м километре трассы "Большая Ижора – Бронка – Пеники" 54-летняя женщина за рулем Skoda Yeti врезалась в остановившийся автобус ПАЗ, из которого выходили пассажиры, сообщила пресс-служба ГУ МВД 20 февраля.

В аварии пострадала 47-летняя женщина, находившаяся в салоне. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным дорожной полиции, 54-летняя женщина за рулем легкового автомобиля ехала в сторону Пеников и не заметила автобус, стоявший на остановке. В результате произошло столкновение. В аварии пострадала не только пассажирка автобуса, но и сама водитель, однако от госпитализации она отказалась.

Напомним, сегодня, 20 февраля, по факту ДТП на проспекте Большевиков полиция возбудила уголовное дело. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в автобусную остановку, где находились люди.

фото пресс-службы ГУ МВД