Полиция возбудила дело по факту ДТП на остановке на Большевиков

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего водителя иномарки, спровоцировавшего ДТП на проспекте Большевиков, об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч.1 ст.264 УК РФ). Авария произошла вечером во вторник, 18 февраля, на проспекте Большевиков вблизи перекрестка с Дальневосточным проспектом.

По данным полиции, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в автобусную остановку, где находились люди. В результате пострадали двое пешеходов: 58-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а 63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 15 февраля произошло ДТП, в котором погиб священник Анатолий Першин. Он служил в храме Святителя Василия.

Фото: ЗАКС.Ру