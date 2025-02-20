Госдума рассмотрит закон о регулировании психологической деятельности

Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о регулировании психологической деятельности. Документ, опубликованный в электронной базе, направлен на борьбу с псевдопсихологами и определяет правовые основы работы специалистов, на это 20 февраля обратила внимание "Парламентская газета".

Авторы инициативы, среди которых руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и другие депутаты отметили, что популярность психологических консультаций растет, но вместе с этим увеличивается число коучей, тренеров и "околопсихологов", чья деятельность может нанести вред. В связи с этим в законопроекте уточняются понятия "психолог", "психологическая тайна" и другие, а также вводятся требования к профессиональному сообществу.

Согласно документу, к работе не допустят лиц с судимостью за преступления против личности, семьи, несовершеннолетних, общественной безопасности и других категорий. Частную практику смогут вести только специалисты с профильным высшим образованием и минимум трехлетним стажем.

Законопроект закрепляет перечень направлений психологической деятельности, включая диагностику, профилактику, консультирование, коррекцию и реабилитацию. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, а новые квалификационные требования — поэтапно до 2030 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Минтруд России подготовил восемь стандартов, регламентирующих порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, социальной реабилитации и профессиональной ориентации для участников специальной военной операции, получивших ранения или заболевания в ходе боевых действий.

фото: ЗАКС.Ру