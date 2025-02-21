Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за аварийного дома в Сестрорецке

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовные дела из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Сестрорецке, сообщила пресс-служба ведомства 21 февраля. Ранее возбуждение дел отменяла прокуратура.

Глава СК вновь обратил внимание на аварийный дом в связи с обращением петербуржца в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте". Мужчина сообщил, что жители аварийного дома на Советском проспекте в Сестрорецке уже долгое время ждут расселения. В здании 1917 года постройки отсутствуют водо- и газоснабжение, отопление и канализационная система, а его ремонт давно не проводился. Благоустроенное жилье жителям дома так и не было предоставлено, а семья заявителя и вовсе была исключена из очереди на улучшение жилищных условий, в которой они состояли более 30 лет, передают в СК.

Конфликт между Следкомом и прокуратурой по поводу аварийного дома длится уже несколько лет. В 2023 году Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль, в результате ГСУ СК Петербургу дважды возбуждало уголовные дела по факту длительного нерасселения аварийного здания. Однако по данным СК, органы прокуратуры оба раза отменяли постановления. При этом попытка обжаловать решения в Генпрокуратуре не увенчалась успехом.

По факту исключения семьи петербуржца из очереди на улучшение жилищных условий также возбуждалось уголовное дело в ГСУ СК по Петербургу, но и это постановление было отменено.

Бастрыкин вновь дал указание возбудить уголовные дела и доложить о ходе расследования и.о. руководителя ГСУ СК Петербургу Олегу Бобкову и поставил ситуацию на свой контроль.

Фото: Следственный комитет