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Новости 11:51

Полиция задержала молодых людей за нападения на мигрантов в Мурино

фото ЗакС политика Полиция задержала молодых людей за нападения на мигрантов в Мурино

Троих юношей задержали сотрудники Центра "Э" из-за нападений на мигрантов в Мурино, об этом 21 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Первый инцидент произошел у дома на шоссе в Лаврики. По данным правоохранительных органов, 18-летний уроженец Армавира 21 января умышленно атаковал мигранта, после чего скрылся. Сейчас он задержан в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве.

Второй случай произошел на Центральной улице. Жертвой стал гражданин Республики Узбекистан. В нападении подозреваются 18-летний выходец из Великого Новгорода и его 22-летний знакомый из Петербурга. Сейчас задержан только младший из них, у которого дома нашли символику запрещенных ультраправых организаций.

Напомним, что в Петербурге собираются устроить больше двух тысяч лекций по профилактике экстремизма для мигрантов. В качестве мест проведения лекций указаны Единый центр документов на улице Красного Текстильщика, Центр тестирования РГПУ им. Герцена на Лиговском проспекте и ряд иных локаций.

Фото: ЗАКС.Ру


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