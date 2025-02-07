Для мигрантов в Петербурге устроят 2,1 тысячи лекций по профилактике экстремизма

Петербургский дом национальностей объявил 6 февраля о проведении конкурса на информирование мигрантов о соблюдении законодательства и соблюдения их прав, а также по профилактике ксенофобии и экстремизма в их среде, следует из информации на сайте госзакупок. За проведение не менее 2,1 тысячи лекций подрядчику заплатят до 7,3 млн рублей.

В качестве мест проведения лекций указаны Единый центр документов на улице Красного Текстильщика, Центр тестирования РГПУ имени А. И. Герцена на Лиговском проспекте и ряд иных локаций. В каждом лекционном помещении должно быть не менее 20 посадочных мест. Для проведения мероприятий должны быть подготовлены бумага и шариковые ручки, микрофоны, оборудование для презентаций, а также видеокамеры для записи происходящего и для подсчета посетителей.

Длительность каждой лекции должна составлять не менее получаса, от лекторов требуется наличие высшего образования и российское гражданство. Слушателей предполагается снабжать брошюрами, созданными с использованием лекций адаптационного курса. Дизайн и тексты предстоит подготовить исполнителю контракта. Всего должна быть издана 21 тысяча экземпляров — по семь тысяч на русском, таджикском и узбекском языках, при этом перевод должен быть нотариально заверен.

В числе целей проведения лекций указана "концентрация усилий государственной системы для достижения общественного согласия и позитивного настроя граждан, проживающих в Санкт-Петербурге". Задачами мероприятий обозначены, среди прочего, повышение уровня владения мигрантами русским языком и их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Проведение мероприятий рассчитано до конца октября. За это время планируется охватить не менее 26,1 тысячи мигрантов.

Ранее сообщалось, что около трети мигрантов в Петербурге не могут с первого раза сдать экзамены для получения права на получение трудового патента и возможность легального пребывания в России. За проведение экзаменов в городе и Ленинградской области отвечает РГПУ имени А. И. Герцена.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру