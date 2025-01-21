Треть мигрантов в Петербурге не сдают экзамены с первого раза

Приблизительно трети иностранных граждан не удается сдать экзамены в России с первой попытки, заявил 21 января журналистам ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов. Подобный факт он озвучил в ходе посещения экзаменационной площадки на улице Красного Текстильщика. Сам вуз является единственной площадкой в Петербурге и Ленобласти, уполномоченной проверять знания мигрантов по русскому языку, истории и законодательству России.

— У нас примерно 30 % с первого раза не сдают экзамен. Мы уже отмечали, что он все-таки непростой, особенно для людей, у которых нет соответствующей базы и подготовки. Поэтому количество пересдач не ограничено, — поделился информацией Тарасов.

Вопросы, по мнению спикера, можно оценить как "достаточно сложные" для экзаменуемых. С другой стороны, речь идет о знаниях, необходимых для иностранца в чужой стране, полагает он. В связи с этим Тарасов отдельно уточнил, что количество попыток сдачи экзамена не ограничено для желающих.

В целом ректор позитивно оценил условия в центре тестирования и заявил о достаточном количестве подготовленных экзаменаторов. В то же время он поделился планами увеличить штат сотрудников, которые могли бы замещать отсутствующих по разным причинам на рабочем месте коллег.





Как рассказала журналистам один из экзаменаторов, наилучшим среди иностранцев знанием русского языка обладают пожилые выходцы из стран бывшего СССР. "Молодежь знает, но немножко хуже", — добавила она.

Помимо центра на улице Красного Текстильщика в Петербурге действует еще один, расположенный на Лиговском проспекте. На территории Ленобласти подобный центр работает во Всеволожске.

Прохождение экзамена требуется для получения трудового патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства. Ранее в Петербурге проверкой знаний иностранцев занимались РГПУ и СПбГУ, однако в декабре 2024 года соответствующие полномочия сохранил только педагогический университет. До этого, в апреле, оба вуза получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзаменов.

Андрей Казарлыга, фото: РГПУ имени А. И. Герцена, Михаил Масленников / ЗАКС.Ру