ЗакС оградит пассажиров от штрафов за пользование USB-розетками в метро

На рассмотрение Заксобрания 19 февраля поступил проект поправок в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", следует из данных на сайте городского парламента. Инициатива уточняет положения касательно поведения пассажиров в метрополитене и, среди прочего, содержит разрешение безнаказанно заряжать гаджеты от USB-розеток.

Сейчас законом предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 000 рублей за подключение к электросетям подземки без письменного разрешения перевозчика. Авторы предлагают сделать исключение из правила для "использования USB-розеток для зарядки мобильных устройств, размещенных в специально отведенных для этого местах".

Также депутаты заметили отсутствие прописанных в законе штрафов за нахождение на балюстрадах эскалаторов и траволаторов метро. В связи с этим в проекте содержится уточнение об ответственности пассажиров за такое поведение. Взыскивать с нарушителей планируют от 500 до 3 000 рублей.

Авторами проекта выступили депутаты от "Единой России" Валерий Гарнец, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Проект не вызвал нареканий со стороны юридического управления ЗакСа.

В один день с представленным проектом в городской парламент поступила и инициатива, предусматривающая запрет иностранным агентам пользоваться недвижимостью из фонда творческих мастерских Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру