Иноагентов в Петербурге лишат права пользования фондом творческих мастерских

Признанные иностранными агентами творческие работники в Петербурге лишатся права на получение и пользование недвижимостью из соответствующего городского фонда, следует из проекта, опубликованного на сайте Заксобрания. Инициатива принадлежит депутатам Всеволоду Беликову ("Единая Россия") и Андрею Малкову (ЛДПР).

Проект вносит корректировки в действующий закон "О фонде творческих мастерских Санкт-Петербурга". Существующая норма регулирует порядок аренды деятелями культуры недвижимости из соответствующего фонда. Авторы поправок предлагают дополнить статьи о передаче и использовании помещений творческими работниками уточнением, что те не должны иметь статус иностранных агентов.

В пояснительной записке депутаты отметили, что предлагаемые поправки коррелируют с ограничениями, наложенными на иноагентов федеральным законодательством. "При осуществлении творческой деятельности иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку", — уточнили они.

В декабре 2024 года Заксобрание приняло закон о запрете иностранным агентам состоять членами административных комиссий Петербурга. Последние занимаются рассмотрением дел об административных правонарушениях, установленных городским законом.

Помимо этого, в ноябре комитет ЗакСа по законодательству одобрил запрет иноагентам получать от города гранты в сфере СМИ. В настоящее время инициатива еще не прошла первое чтение.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру