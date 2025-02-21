Бастрыкин поручил проверить высадку школьницы из автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать проверку по факту инцидента с десятилетней школьницей, которую кондуктор высадила из автобуса в Петербурге, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается в сети, в понедельник, 17 февраля, девочка не смогла оплатить проезд, из-за чего её вынудили покинуть салон транспорта, несмотря на зимние условия. В итоге ребёнок добирался до гимназии пешком и получил переохлаждение. В связи с произошедшим Главное следственное управление СКР по Петербургу организовало процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства Олегу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах расследования и итоговом решении.

Напомним, что также 21 февраля Бастрыкин обратил внимание на аварийный дом в Сестрорецке. Глава СК поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушений прав жильцов дома.

Фото: пресс-служба СК РФ