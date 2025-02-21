Военный суд огласил приговор за призывы мусульман к терроризму

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по делу Сардорбека Умидбек угли Отаханова, обвиняемого в оправдании и призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 февраля. Суд избрал наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в июне 2023 года Отаханов, находясь в Петербурге, опубликовал в публичном канале одного из мессенджеров текст, в котором содержались призывы к мусульманам вести террористическую деятельность. В тот же день подсудимый выложил высказывания, оправдывающие терроризм. В октябре этого же года он разместил там же текст с антисемитскими высказываниями.

Помимо лишения свободы, Отаханову на три года запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете. Свою вину подсудимый полностью признал, однако показания давать отказался.

В январе Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину по делу о призывах к терроризму. Ему вменяют оправдание террористов, устроивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру