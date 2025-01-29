Петербургский суд отправил в СИЗО мужчину по делу о призывах к терроризму

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для Эльдара Кабардаева по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 29 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в декабре 2022 года Кабардаев написал комментарий под постом в одном из мессенджеров со словами, которые с позиции лингвистической квалификации имеют призывы к осуществлению террористической деятельности.

Во вторник, 28 января, мужчину задержали правоохранители. Сам подозреваемый и его защита просили домашний арест, однако суд все равно отправил Эльдара Кабардаева в СИЗО до 21 марта 2025 года.

Напомним, что во вторник, 28 января, сотрудники Росгвардии задержали, предположительно, Эльдара Кабардаева. Тогда в пресс-службе писали, что мужчина якобы оправдывал террористов, устроивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: ЗАКС.Ру