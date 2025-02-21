Приозерская прокуратура проверила уборку снега

Прокуратура Приозерска провела инспекцию качества уборки дорог в зимний период, об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Ленинградской области.

Исполняющий обязанности прокурора Виталий Сеидов совместно с директором МБУ "Зеленый город" осмотрел улично-дорожную сеть Приозерска и его окрестностей. Проверке подверглись не только качество уборки, но и организация вывоза снега. В частности, сверены фактические объемы вывезенного снега с отчетной документацией по завершенному контракту.

Кроме того, прокурорская проверка затронула состояние автопарка дорожных служб и готовность специалистов к зимнему содержанию дорог. На данный момент было решено, что пока надзорные мероприятия будут продолжены.

Напомним, что в Петербурге сотрудники ГАТИ выявили нарушение зимней уборки частных нежилых зданий и прилегающих территорий. Всего был проверен 21 объект, а 14 из них имели нарушения уборки.

Фото: ЗАКС.Ру