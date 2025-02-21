Вице-губернатор Валерий Москаленко выступит на прямой линии

Новым героем прямой линии с правительством Петербурга станет вице-губернатор Валерий Москаленко, в зону ответственности которого входит работал комитета по экономической политике и стратегическому планированию и комитета по государственному заказу. Трансляция пройдет в четверг, 27 февраля на телеканале "Санкт-Петербург" в 20:00, сообщил губернатор Александр Беглов в своих социальных сетях.

Москаленко также является руководителем администрации губернатора. Во время эфира он сможет ответить на вопросы, связанные с государственной службой, отмечается в сообщении Беглова.

Вопросы традиционно будут собирать на странице Москаленко в "ВКонтакте", а также по номеру телефона 8(812)246-79-79.

Валерий Москаленко занимает должность вице-губернатора с лета 2022 года. С ноября 2024 года он возглавляет администрацию губернатора.

Напомним, героем предыдущей прямой линии стал вице-губернатор Владимир Княгинин. Как прошла трансляция - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Валерия Москаленко