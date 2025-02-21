В Петербурге и ЛО курьерам на электровелосипедах и самокатах напомнили ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с курьерами, использующими средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге и Ленинградской области, об этом 21 февраля написали в пресс-службе ГАИ.

В Невском и Калининском районах города инспекторы напомнили, что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. Именно это нарушение – одно из самых распространённых среди водителей электросамокатов и велосипедов.

Аналогичные мероприятия прошли и в Ленинградской области. Во Всеволожском районе дорожные полицейские призвали водителей быть внимательными на нерегулируемых пешеходных переходах и возле остановок общественного транспорта. Также они напомнили о соблюдении скоростного режима и трезвом вождении.

Напомним, что в январе председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выступил против езды курьеров на электровелосипедах по тротуару. По его мнению, курьеры должны двигаться по проезжей части вместе с автомобилями.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по СПб и ЛО