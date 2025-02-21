Hyundai не собирается выкупать автозавод в Петербурге

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor опровергла, что собирается вернуться на российский рынок, сообщило РИА Новости 21 февраля. Ранее информация о возможном выкупе бывшего завода компании в Петербурге появилась в СМИ.

"После продажи завода мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод", — цитирует информагентство заявление компании.

Информация о возможном возвращении иностранных брендов, включая Hyundai, стала распространяться в российских и зарубежных СМИ после телефонного разговора президентов России и США 12 февраля. Подобные статьи появились и в южнокорейских медиа. Представитель Hyundai сообщил, что компания удивлена распространению таких предположений, которые, по его словам, не соответствуют действительности.

Hyundai покинула Россию в начале 2024 года. Компания продала активы в Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", но в условиях сделки была прописана возможность об обратном выкупе в течение двух лет. Теперь бывший завод Hyundai носит название ООО "Автомобильный завод АГР".

На информацию о предполагаемом возвращении зарубежных компаний отреагировали и российские чиновники. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил 21 февраля, что на отечественный рынок вернутся те бренды, в которых заинтересована страна, передавало РИА Новости. А мэр Москвы Сергей Собянин ответил на заявление главы Renault Луки де Мео, не исключившего возвращения компании в Россию, что "вряд ли ему что-то тут светит".

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