В Петербурге состоялся концерт "Служить России" ко Дню защитника Отечества

В Большом концертном зале "Октябрьский" прошёл праздничный концерт "Служить России", давший старт торжествам в преддверии Дня защитника Отечества, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

На мероприятии присутствовали ветераны специальной военной операции и члены их семей. С поздравлениями к собравшимся обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий обязанности начальника Штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко.

Губернатор подчеркнул, что Россия всегда преодолевала испытания благодаря единству народа и армии. Он напомнил, что 2024 год объявлен Годом защитника Отечества и будет отмечен в том числе празднованием 80-летия Победы над фашистской Германией.

"Сегодня наши воины сражаются за свою страну, духовные ценности и достойно выполняют свой долг. Они – наследники тех, кто победил фашизм. И мы желаем им успеха, удачи и ждём домой с победой", – сказал Беглов.

Глава города также выразил благодарность женщинам, воспитывающим защитников страны, и отметил, что Петербург оказывает всестороннюю поддержку бойцам и их семьям.

Фото: пресс-служба Смольного