Путин утвердил Совет по демографической и семейной политике

Президент России Владимир Путин утвердил положение о Совете по реализации государственной демографической и семейной политики и его состав, об этом 21 февраля пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Заместителем председателя Совета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав органа вошли глава РАН Геннадий Красников, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководитель Росстата Сергей Галкин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Сбербанка Герман Греф. Председателем Совета стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Среди задач Совета – подготовка предложений, контроль за реализацией мероприятий в рамках Десятилетия детства, оценка эффективности программ, направленных на поддержку института семьи, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

О том, что такой совет появится, стало известно в декабре 2024 года. Тогда же президент Владимир Путин объявил, что возглавлять его будет Валентина Матвиенко, которой нужно было предоставить список кандидатур, которые войдут в совещательный орган.

Фото: сайт Кремля