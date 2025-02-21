В Ленинградском зоопарке скончался тигр Зевс, подаренный Мариуполем

Тигр Зевс, привезённый в Ленинградский зоопарк из Мариуполя, умер от сердечной недостаточности, вызванной острой вирусной инфекцией, об этом 21 февраля сообщила пресс-служба зверинца.

Несколько дней ветеринары боролись за жизнь хищника, однако спасти его не удалось. Ещё недавно посетители могли наблюдать, как Зевс получает новогодний подарок, а теперь зоопарк прощается с ним.

Зевс появился на свет в 2022 году в Мариуполе. Из-за стресса, вызванного артобстрелами, мать отказалась от потомства, и тигрят выкармливала овчарка. Весной прошлого года Зевса передали в Ленинградский зоопарк, а его сестру Опельку отправили в реабилитационный центр в Ленинградской области.

В Петербурге и Ленобласти тигрята появились после рабочей поездки губернатора Петербурга Александра Беглова на Донбасс, где он посетил Мариупольский зоопарк и узнал о новорождённых. Он поручил петербургским ветеринарам оказать помощь коллегам из Мариуполя, включая поставку необходимого оборудования. В благодарность мариупольский зоопарк передал тигрят городу и области.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка