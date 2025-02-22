Пекари вошли в топ-10 самых востребованных профессий в Петербурге

По итогам 2024 года профессия повара и пекаря вошла в десятку самых востребованных в России, в Петербурге отдельно ситуация такая же. В течение года компании разместили около 23 тысяч вакансий для поваров, пекарей, кондитеров и блинопеков — это на 24% больше, чем в 2023-м, сообщила 22 февраля пресс-служба hh.ru.

В Северо-Западном федеральном округе спрос на блинопеков особенно вырос в Новгородской области, где число вакансий увеличилось на 56%.

фото пресс-службы hh.ru

Медианная зарплата по профессии за 2024 год в среднем по России составила 45,4 тысячи рублей, увеличившись на 18%. В Петербурге доход блинопеков может превышать 78 тысяч рублей.

Несмотря на высокий спрос, специалистов по-прежнему не хватает: на одну вакансию пекаря в Петербурге приходится всего два резюме, тогда как нормальным считается показатель от четырех до семи.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 14% в Петербурге. Вместе с ними на 27,2% подорожали масло и жиры, а также на 18,4% молоко и молочные изделия.

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