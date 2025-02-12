Продукты в Петербурге дорожали сильнее прочих товаров

Рост цен в Петербурге и Ленинградской области в 2024 году оказался на уровне среднего по России, сообщил 12 февраля руководитель Петростата Александр Кукушкин. Сильнее всего при этом дорожали продукты питания.

— Потребительские цены в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области росли в 2024 году примерно так же, как и в среднем по Российской Федерации. Основной составляющей потребительской инфляции был рост цен на продовольствие. Непродовольственные товары дорожали медленнее, — рассказал Кукушкин в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

Так, по состоянию на декабрь 2024 года цены в Петербурге выросли на 9,5 % относительно их уровня годом ранее. За тот же период уровень цен в Ленобласти повысился на 9,3 %, а в среднем по России показатель прибавил 9,5 %. В случае с ценами на продукты рост в Петербурге составил 11 %, в Ленобласти — 11,4 %. Среднероссийское значение оказалось на уровне 11,1 %.

В частности, на 27,2 % подорожали в Петербурге масло и жиры, на 22,3 % — плодовоовощная продукция, на 18,4 % — молоко и молокопродукты. При этом сливочное масло прибавило в стоимости 33,6 %, цена картофеля выросла более чем в два раза, овощи подорожали на 23 %, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 14 %.

Топливо в среднем за год подорожало в Петербурге на 11,4 %. Цена ювелирных изделий выросла на 55,6 %, товары для садоводства прибавили к стоимости 26,3 %. Цена экскурсий в городе выросла на 28,6 %, в то время как услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 24,4 %. Немногим менее (на 24,2 %) выросла стоимость банковских услуг.

В то же время в Петербурге за год более чем на 4 % подешевели макаронные изделия и еще на 3,2 % — куриные яйца. Также уменьшилась цена на чай и соль, сообщил Кукушкин.

Также глава Петростата рассказал на пресс-конференции о влиянии миграционных потоков на рост населения Петербурга и рассказал о росте средней зарплаты за год.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру