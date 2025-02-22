На трассе Р-23 под Гатчиной водитель сбил пешехода насмерть

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 21 февраля на трассе Р-23 "Санкт-Петербург – Псков", сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Авария случилась около 20:10 на 46-м километре дороги в Гатчинском районе, вне населенного пункта. 67-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" сбил 56-летнего пешехода, который шел по обочине во встречном направлении. Мужчина был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 20 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом. В аварии пострадала 47-летняя женщина, находившаяся в салоне. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

фото: ЗАКС.Ру