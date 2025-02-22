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Новости 12:44

Законопроект о профилактике буллинга в школах могут рассмотреть уже весной

фото ЗакС политика Законопроект о профилактике буллинга в школах могут рассмотреть уже весной

Госдума может принять в первом чтении законопроект о профилактике школьной травли уже в весеннюю сессию. Об этом сообщает 22 февраля ТАСС со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике Артема Метелева.

По его словам, документ проходит последние межведомственные согласования и в ближайшие недели будет направлен на отзыв в правительство. Депутат подчеркнул, что задача законопроекта — создать эффективную систему противодействия буллингу, а не просто принять формальный закон.

Один из ключевых пунктов инициативы — закрепление на законодательном уровне понятия травли. Предполагается, что буллингом будет считаться систематическое причинение физического или психологического страдания. В случае выявления подобных ситуаций учителя должны будут фиксировать их и передавать сведения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Для работы с участниками травли планируется привлекать спортивные и волонтерские организации, наставников и психологов. Также предлагается закрепить необходимость создания в школах служб примирения и медиации, которые помогут пострадавшим от буллинга.

Напомним, в конце декабря в Госдуме предложили создать службы примирения и медиации для помощи жертвам буллинга в школах, а органы местного самоуправления могут наделить правом создавать такие службы в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

фото: ЗАКС.Ру


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