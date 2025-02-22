В Петродворцовом районе при пожаре в квартире погибла женщина

В Петродворцовом районе 22 февраля произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11:17. Очаг находился в однокомнатной квартире на улице Чебышевской, дом 1, корпус 1. Огонь охватил кухню площадью 5 квадратных метров, полностью уничтожив обстановку.

На место прибыли пожарные, и уже в 11:39 возгорание было ликвидировано. В тушении участвовали 10 спасателей и 2 единицы техники.

В результате пожара погибла женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 17 февраля в складском здании Апраксина двора потушили пожар. В результате произошедшего, по информации МЧС, не было пострадавших.

фото: ЗАКС.Ру