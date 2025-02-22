Беглов рассказал о росте популярности электронных госуслуг

В Петербурге за прошлый год количество обращений за госуслугами в режиме самообслуживания выросло в три раза, достигнув 1 млн 44 тысяч. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного 22 февраля.

Он отметил, что Петербург является одним из лидеров цифровизации в России. По его словам, новые электронные сервисы не только повышают эффективность работы предприятий и экономят время сотрудников, но и помогают жителям оперативно оформлять необходимые документы. Беглов также подчеркнул, что рост числа обращений на портал "Госуслуг" свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к электронным сервисам.

По информации пресс-службы, на данный момент в многофункциональных центрах города доступно 132 электронные услуги. Наибольшей популярностью пользуются регистрация по месту жительства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, справки об отсутствии судимости и оформление карты болельщика.

Кроме того, на 28% увеличилось число обращений, связанных с созданием, восстановлением, изменением личных данных и удалением учетной записи в ЕСИА. В 2024 году за этими услугами в МФЦ обратились около 320 тысяч человек.

Напомним, в Сбербанке зафиксировали рост случаев вовлечения детей и подростков в схемы телефонного мошенничества. Одна из них связана с получением доступа к "Госуслугам": мошенники уговаривают детей назвать код из СМС, после чего могут оформлять займы в МФО или использовать личные данные родителей для других преступных действий.

фото: ЗАКС.Ру