Мошенники рассылают фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard

Мошенники начали рассылать фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard, чтобы завладеть личными данными пользователей, передает 22 февраля ТАСС.

В Роскачестве сообщили, что владельцам карт приходят сообщения якобы от Сбербанка с предложением срочной "валидации". В таких СМС содержится ссылка на поддельную страницу банка, где запрашиваются регистрационные данные, а также возможна установка вредоносного ПО.

Эксперты отметили, что злоумышленники используют ситуацию с ограничениями на карты, действующими с 2022 года, и подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#) для правдоподобности.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, эти рассылки являются фишинговой атакой. Он подчеркнул, что официальной информации о возобновлении работы карт нет, а банки не отправляют СМС с просьбой перейти по ссылке для валидации.

В Роскачестве предупредили, что мошенники пытаются получить данные банковских карт, логины и пароли от онлайн-банкинга, а также могут установить на устройство ПО, позволяющее управлять им удаленно.

Ранее стало известно о том, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России", и сообщать о якобы пришедших заказных письмах.

фото: ЗАКС.Ру