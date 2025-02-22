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Новости 16:44

В Петербурге некоторые объекты ТЭК назовут в честь героев СВО

фото ЗакС политика В Петербурге некоторые объекты ТЭК назовут в честь героев СВО

Генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков сообщил, что некоторые объекты предприятия назовут в честь сотрудников, погибших в ходе СВО. Он отметил, что ТЭК продолжит поддерживать семьи погибших и сохранять память об их подвиге, сообщила 22 февраля пресс-служба компании.

Болтенков рассказал об этом на митинге, посвященном Дню защитника Отечества. Участники почтили их минутой молчания, возложили цветы к Стене памяти.

По словам гендиректора, компания активно помогает военнослужащим и мирным жителям Донбасса. За три года в зону СВО направлено 300 кубометров гуманитарного груза, включая технику и средства связи. Только за 2024 год в ЛНР, ДНР, Курскую и Белгородскую области отправлено 54 тонны помощи.

Болтенков подчеркнул, что предприятие продолжит оказывать помощь бойцам и их семьям.

Напомним, что недавно стало известно, что партия "Единая Россия" запускает проект для обучения предпринимательству ветеранов спецоперации. Обучающие программы стартуют в марте-апреле 2025 года. 

фото пресс-службы ГУП "ТЭК СПб"


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