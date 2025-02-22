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Новости 17:36

Поезда метро на зеленой ветке остановили на 10 минут

фото ЗакС политика Поезда метро на зеленой ветке остановили на 10 минут

Движение по зеленой ветке петербургского метро от станции "Василеостровская" до станции "Маяковская" остановили по техническим причинам, сообщила 22 пресс-служба метрополитена.

В 17:02 работу поездов восстановили. 

По информации "Фонтанки", причина остановки заключалась в том, что вещи одного из пассажиров на станции "Гостиный двор" зажало дверьми. Понадобилось время, чтобы проблему решить.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что около 200 эскалаторов в Петербурге исчерпали свой срок службы. По большинству объектов завершение ремонта предусмотрено до 2030 года. Исключение составляют "Петроградская", "Московские ворота" и "Кировский завод" – сроки их обновления пока не уточняются.

фото: ЗАКС.Ру


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