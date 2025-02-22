Поезда метро на зеленой ветке остановили на 10 минут

Движение по зеленой ветке петербургского метро от станции "Василеостровская" до станции "Маяковская" остановили по техническим причинам, сообщила 22 пресс-служба метрополитена.

В 17:02 работу поездов восстановили.

По информации "Фонтанки", причина остановки заключалась в том, что вещи одного из пассажиров на станции "Гостиный двор" зажало дверьми. Понадобилось время, чтобы проблему решить.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что около 200 эскалаторов в Петербурге исчерпали свой срок службы. По большинству объектов завершение ремонта предусмотрено до 2030 года. Исключение составляют "Петроградская", "Московские ворота" и "Кировский завод" – сроки их обновления пока не уточняются.

фото: ЗАКС.Ру