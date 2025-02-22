Условия для возвращения иностранных компаний в Россию могут измениться

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что условия для иностранных компаний, желающих возобновить работу в России, изменятся, передает 22 февраля ТАСС.

По словам Решетникова, новые требования будут касаться локализации, инвестиций и технологий, поскольку российский бизнес уже занял освободившиеся ниши и вложил значительные средства в их развитие.

Министр подчеркнул, что при этом рынок должен оставаться конкурентным, а потребители — иметь выбор. Поэтому решения о возвращении зарубежных компаний будут приниматься индивидуально, с учётом интересов как отечественного бизнеса, так и покупателей.

Решетников напомнил, что Россия изначально делала ставку на открытую экономику, улучшение делового климата и снижение административных барьеров. По его словам, реформы в этой сфере уже повысили привлекательность страны для инвесторов.

Также министр отметил, что уход ряда иностранных брендов создал уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, и они ими активно воспользовались.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией о планах западных компаний вернуться на российский рынок.

фото: ЗАКС.Ру