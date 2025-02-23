Петербург стал вторым регионом по количеству электромобилей

Северная столица стала вторым регионом России по использованию автомобилей с электродвигателями по итогам III и IV кварталов 2024 года, сообщил 23 января "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование МТС AdTech. Ранее это место принадлежало Краснодарскому краю.

Причиной роста популярности электромобилей в Петербурге называют повышение доступности их обслуживания. Так, за последние годы в регионе стало больше зарядных станций. При этом, как отмечает CEO проекта Likvi Александр Коротков, большой вклад здесь принадлежит частным инициативам.

"Крупные ретейлеры начали устанавливать зарядные станции на территории магазинов. Одним из таких примеров является пилотный проект сети "Пятерочка", в рамках которого электрозаправки появились на парковках ряда торговых точек", — уточнил Коротков.

По мнению генерального директора ООО "Зарядные станции "Яблочков"" Дмитрия Петрова, рост лояльности горожан к электротранспорту также связан с появлением электробусов на улицах города. Он также отметил, что вместе с популярностью электромобилей растут и их возможности.

"Кроме того, стали реальными перемещения и на более дальние расстояния, например, по трассе М–11 до Москвы", — подчеркнул Петров.

Всего количество электромобилей по стране увеличилось на треть в 2024 году по сравнению с 2023 годом. МТС AdTech также приводит такой показатель как индекс электромобилей. Он высчитывается как соотношение оплат за зарядку электрокаров к платежам на АЗС и иллюстрирует активность пользования платными электрозаправками. Этот показатель за год увеличился на 39 %.

Исследование представило и прогнозы экспертов на грядущий год. По их мнению, даже в условиях высокой кредитной ставки, увеличения утилизационного сбора и сокращения льгот для иностранных электромобилей, популярность транспорта на электродвигателях будет расти. При этом спрос на электрокары вряд ли превысит показатели 2023 и 2024 годов, уточняет Дмитрий Петров.

Напомним, что в апреле 2024 года в петербургском Заксобрании создали межведомственную рабочую группу по развитию электротранспорта в связи с обеспокоенностью депутатов низкой популярностью электромобилей в городе.

Фото: ЗАКС.Ру