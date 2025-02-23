Беглов и Бельский поздравили петербуржцев и участников СВО с 23 Февраля

Совместное поздравление губернатора Александра Беглова и председателя Заксобрания Александра Бельского опубликовала пресс-служба правительства Петербурга 23 февраля. Они отдельно поздравили с праздником участников СВО и их родных.

Беглов и Бельский отметили, что этот день является одним из главных праздников северной столицы, а город впервые специально украшен к нему. Они подчеркнули, что День защитника Отечества имеет особое значение в 2025 году, ведь страна отмечает 80-летие Великой Победы, а президент Владимир Путин объявил этот год Годом Защитника Отечества.

Губернатор и председатель парламента отметили, что в Петербурге действует система поддержки участников СВО и их родных. Петербургские предприятия выпускают технику, лекарства и обмундирование, а волонтеры помогают фронту.

Днем ранее, 22 февраля, Александр Беглов также сообщил, что город направил дополнительное оборудование и подарки участникам СВО ко Дню защитника Отечества. Подарки по поручению губернатора доставили сотрудники комитета имущественных отношений в войсковую часть в ЛНР, где большинство военных — петербуржцы.

Бойцы получили дополнительное оборудование и обмундирование, окопные свечи, наборы для сухого душа и маскировочные сети. Также им передали икону Святого Александра Невского, считающегося покровителем Петербурга, и письма учеников школы № 425 Кронштадта.

Подарки также получили воинские части Ленинградского военного округа и подразделения, сформированные в Петербурге, а ранее на неделе подарочные наборы были переданы в госпитали и больницы города, которые занимаются лечением участников СВО.

Напомним, что в конце декабря депутаты ЗакСа поздравили с Новым годом и вручали подарки бойцам СВО, проходящим лечение в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Фото: ЗАКС.Ру