В Госдуме предложили разрешить альтернативную службу на оборонных предприятиях

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который позволяет призывникам проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) на предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ, об этом 24 февраля пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно пояснительной записке, документ расширяет перечень мест для АГС, включив в него организации – головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу. По словам Нилова, это поможет решить проблему дефицита кадров в оборонной промышленности и ускорить выполнение заказов, особенно в условиях специальной военной операции.

Парламентарий подчеркнул, что направление призывников на АГС в такие организации может стать эффективным решением для наполнения кадров в этой отрасли.

Напомним, что в рамках осеннего призыва в 2024 году на службу отправились 133 тысяч человек. Сама кампания началась 1 октября, а отправка призывников 15 октября.

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