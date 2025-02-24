Депутаты ЗакСа посетили Гаджиево и поздравили моряков-подводников

Делегация Законодательного собрания Петербурга на 23 февраля отправилась в Мурманскую область, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества, рассказал ЗАКС.Ру депутат Константин Чебыкин. В ходе поездки парламентарии навестили членов экипажа атомной подводной лодки "Князь Владимир", над которой петербургский парламент взял шефство.

- Ездили как раз к ребятам, военным, проведать их, провести определенные мероприятия, поздравить с 23 февраля - Днем защитника Отечества. Ездили настоящих военных поздравлять, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Чебыкин.

Кроме депутатов Чебыкина, Антона Рудакова и Анастасии Мельниковой, в Заполярье отправился глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев. Делегация посетила Мурманск и Гаджиево, где расположена база подводных кораблей Северного флота. Также в ходе поездки депутаты передали командиру АПЛ флаг Ленинградского полка.

Напомним, депутаты Законодательного собрания подписали соглашение о сотрудничестве с командованием атомной подводной лодкой "Князь Владимир" в июне 2024 года.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Константина Чебыкин