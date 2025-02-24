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Новости 11:04

Депутаты ЗакСа посетили Гаджиево и поздравили моряков-подводников

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа посетили Гаджиево и поздравили моряков-подводников

Делегация Законодательного собрания Петербурга на 23 февраля отправилась в Мурманскую область, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества, рассказал ЗАКС.Ру депутат Константин Чебыкин. В ходе поездки парламентарии навестили членов экипажа атомной подводной лодки "Князь Владимир", над которой петербургский парламент взял шефство. 

- Ездили как раз к ребятам, военным, проведать их, провести определенные мероприятия, поздравить с 23 февраля - Днем защитника Отечества. Ездили настоящих военных поздравлять, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Чебыкин. 

Кроме депутатов Чебыкина, Антона Рудакова и Анастасии Мельниковой, в Заполярье отправился глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев. Делегация посетила Мурманск и Гаджиево, где расположена база подводных кораблей Северного флота. Также в ходе поездки депутаты передали командиру АПЛ флаг Ленинградского полка. 

Напомним, депутаты Законодательного собрания подписали соглашение о сотрудничестве с командованием атомной подводной лодкой "Князь Владимир" в июне 2024 года. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Константина Чебыкин


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Упоминаемые персоны
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Рудаков Антон Юрьевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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