Экс-министр Улюкаев попросил снять с него судимость

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подал в суд ходатайство о снятии судимости, об этом 24 февраля пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

Снятие судимости возможно, если осуждённый возместил причинённый ущерб и не имеет проблем с законом после освобождения. В случае положительного решения Улюкаев будет считаться несудимым, а с него снимутся все установленные законодательством ограничения.

Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу 130 млн рублей.

В мае 2022 года он вышел из колонии по УДО. В колонии строгого режима в Тверской области Улюкаев провел пять лет из восьми назначенных.

Фото: ЗАКС.Ру