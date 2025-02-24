ГД рассмотрит проект о повышении штрафов для иноагентов до 500 тысяч рублей

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафов для иностранных агентов за несоблюдение требований Минюста РФ, об этом 24 февраля пишет ТАСС.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

За невыполнение требований законодательства предлагается штрафовать граждан на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц – до 300 тысяч, юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Кроме того, штрафы предусмотрены за распространение материалов иноагентами без маркировки или с нарушением ее формы – до 50 тысяч рублей (сейчас 30 тысяч). Также законопроект вводит норму о возможности заочного привлечения иностранных агентов к ответственности за несоблюдение установленных требований.

Напомним, что в марте депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект, согласно которому вводится полный запрет иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в России.

Фото: ЗАКС.Ру