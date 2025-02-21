ГД в марте рассмотрит проект о запрете иноагентам заниматься образованием

В марте Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, вводящий дополнительные ограничения для иностранных агентов в сфере просвещения, об этом 21 февраля сообщили в Telegram-канале комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

В частности, документ предусматривает полный запрет для таких лиц на участие в просветительской и образовательной деятельности в России.

По его словам главы комиссии Василия Пискарева, пакет законопроектов, содержащий соответствующие запреты, будет вынесен на рассмотрение в первом чтении уже весной этого года.

Напомним, что в Петербурге тоже предложили новые ограничения для иностранных агентов. На сайте Законодательного собрания города опубликовали проект, согласно которому предлагается лишить иноагентов права пользования фондом творческих мастерских.

Фото: ЗАКС.Ру