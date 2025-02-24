МВД назвало нужные документы для получения гражданства ребенку через "Госуслуги"

В МВД России разъяснили, какие документы требуются для оформления гражданства РФ ребенку через "Госуслуги", об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе главного управления по вопросам миграции МВД.

В ведомстве уточнили, что для подачи заявления потребуется предоставить паспорта обоих родителей или одного родителя, а также свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенный перевод, если документ был выдан за рубежом. Кроме того, необходимо представить подтверждение полномочий законного представителя ребенка, будь то опекун, попечитель, усыновитель и так далее.

Также нужно предоставить свидетельство об усыновлении, акт органа опеки о назначении опекуна, а также документы, подтверждающие помещение ребенка под надзор в организацию для сирот. Заявления обещают рассматривать в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что для должностных лиц военкоматов, которые отказываются принимать заявления о смене места жительства через портал "Госуслуги", предлагают ввести ответственность. О такой инициативе рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Фото: ЗАКС.Ру