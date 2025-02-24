Совершеннолетним детям погибших военных хотят дать право на страховые выплаты

Первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия – За правду") предложил расширить круг получателей страховых выплат в случае гибели военнослужащего, 24 февраля документ разместили в думской электронной базе.

Сейчас выплаты могут получить супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, родители, а также бабушки, дедушки, отчим и мачеха при определенных условиях. Тумусов предлагает добавить в список совершеннолетних детей, а при их отсутствии – родных и сводных братьев и сестер погибшего.

В пояснительной записке отмечается, что представители этих категорий граждан не раз обращались к властям и публиковали петиции с требованием пересмотреть порядок выплат. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны проработать этот вопрос.

Напомним, что в Госдуме предложили разрешить альтернативную службу на оборонных предприятиях. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что с помощью этого законопроекта можно будет закрыть кадровый дефицит в оборонной промышленности.

Фото: ЗАКС.Ру