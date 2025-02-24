ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:20

Совершеннолетним детям погибших военных хотят дать право на страховые выплаты

фото ЗакС политика Совершеннолетним детям погибших военных хотят дать право на страховые выплаты

Первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия – За правду") предложил расширить круг получателей страховых выплат в случае гибели военнослужащего, 24 февраля документ разместили в думской электронной базе.

Сейчас выплаты могут получить супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, родители, а также бабушки, дедушки, отчим и мачеха при определенных условиях. Тумусов предлагает добавить в список совершеннолетних детей, а при их отсутствии – родных и сводных братьев и сестер погибшего.

В пояснительной записке отмечается, что представители этих категорий граждан не раз обращались к властям и публиковали петиции с требованием пересмотреть порядок выплат. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны проработать этот вопрос. 

Напомним, что в Госдуме предложили разрешить альтернативную службу на оборонных предприятиях. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что с помощью этого законопроекта можно будет закрыть кадровый дефицит в оборонной промышленности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама