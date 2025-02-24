В Ленобласти создадут карту защитных сооружений гражданской обороны

На аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области подвели итоги аудита объектов гражданской обороны и заявили о создании карты убежищ региона, об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе администрации области.

Как отмечают в региональном правительстве, местные власти взяли на баланс 404 защитных сооружения Росимущества, а владельцы 631 заглубленного помещения в многоквартирных домах дали согласие на их включение в реестр укрытий. Кроме того, в регионе формируется электронная карта защитных сооружений, которая будет доступна жителям.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион обратился к Дмитрию Медведеву с предложением сделать область пилотной площадкой для обустройства убежищ. Власти предлагают разработать типовые требования к оборудованию и единый алгоритм действий для всех субъектов РФ.

"Мы готовы показать свой пример, наши достижения", – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что в Петербурге объявили конкурсы на обследование технического состояния убежищ в нескольких районах города. Самая большая сумма контракта, которую выделили на обследование, оказалась в Адмиралтейском районе Петербурга – 35 млн рублей.

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