Беглов возложил цветы к памятнику адмиралу Ушакову

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым приняли участие в торжественной церемонии в честь 280-летней годовщины со дня рождения адмирала Федора Ушакова, сообщила пресс-служба Смольного 24 февраля. Беглов и Моисеев возложили цветы к памятнику флотоводцу, расположенному на площади Труда.

"В нашу историю Фёдор Ушаков вошел как непобедимый адмирал и как святой праведный воин. Ни одно сражение не было им проиграно, ни один корабль не потерян, ни один его матрос не попал в плен. Благодаря подвигам Ушакова, Суворова, Потемкина Россия обрела Северное Причерноморье. Земли, где живут наши сограждане, где находится наш город-побратим Мариуполь и где сегодня наши воины сражаются за независимость Отечества", - отметил Беглов в своей речи.

Помимо губернатора и главнокомандующего ВМФ, в церемонии приняли участие епископ Кронштадтский Вениамин, который совершил молебен, а также руководство Морского совета при правительстве города, представители Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и учащиеся морских учебных заведений.

Федор Ушаков (1744-1817) был известным русским адмиралом. Он участвовал в развитии Севастополя и Черноморского флота, способствовал укреплению позиции России как морской державы. В 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил военный орден двух степеней и медаль имени Ушакова. В 2001 году РПЦ причислила адмирала к лику святых как праведного воина Феодора Ушакова.

Памятник адмиралу Ушакову перед зданием Центрального военно-морского музея на площади Труда, где прошла церемония возложения цветов, был открыт 28 июля 2024 года в День ВМФ. На торжественном открытии присутствовали президент Владимир Путин, его помощник Владимир Мединский и министр обороны Андрей Белоусов.

фото с сайта Смольного