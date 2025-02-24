КГИОП обратился в полицию из-за пожара в Обуховской больнице

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал заявление в полицию после пожара в здании Обуховской больницы в Петербурге, сообщила 24 февраля "Фонтанка.ру". Комитет увидел в происшествии признаки уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.

Заявление от КГИОП поступило в УМВД по Адмиралтейскому району в день пожара 24 февраля. Помимо заявления, комитет направил предостережение Военно-медицинской академии имени Кирова, в ведении которой находится здание. КГИОП напомнил академии о необходимости поддерживать объект в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и потребовал оперативно убрать последствия возгорания.

Разбирательство между комитетом и академией из-за состояния исторического здания длится уже не первый год. В феврале 2018 года ВМА было выдано охранное обязательство, требовавшее отреставрировать одно из зданий ансамбля больницы по адресу Загородный проспекте, 47а. Обязательство выполнено не было, так что по результатам иска КГИОП Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал ВМА закончить работы в течение следующих 3 лет. Однако академия не смогла уложиться и в новый срок, в связи с чем в ноябре 2024 года против нее было возбуждено исполнительное производство в связи с неисполнением требований.

Контракт на реставрацию здания № 47 по Загородному проспекту был заключен с подрядчиком еще в 2014 году, однако в середине 2016 года он был расторгнут. Работы с тех пор не ведутся, новый подрядчик все еще не найден.

Пожар в здании Обуховской больницы вспыхнул рано утром 24 февраля. По предварительным данным, возгорание произошло на третьем и четвертом этажах и заняло площадь около 200 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, исторические детали здания не пострадали.

Обуховская больница является одной из первых городских больниц в России. Первое здание было открыто в 1780 году, однако остальные корпуса достраивались в течение 19 века. Здание значится в перечне объектов культурного наследия регионального значения КГИОП.

фото ЗАКС.ру