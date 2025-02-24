Смольный потратит 34 млн рублей на участие в выставке в Эр-Рияде

В общей сложности 34 млн рублей потратит комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на создание экспозиции и деловой программы Петербурга на международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show, следует из информации на сайте госзакупок. Мероприятие состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в период с 12 по 14 мая.

Исполнителем контракта выступит московское турагентство "КонкордБизнесСервис". Оно должно будет организовать экспозицию на площади не менее 114 квадратных метров в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Последнему следует быть оригинальным и содержать название Петербурга на английском и арабском языках вкупе с гербом города. На выставочном пространстве запланированы ряд тематических зон, включая информационную, дегустационную и открытую зону делового общения. Предполагается обустройство семи рабочих мест для участников выставки.

Целью участия Петербурга в предстоящей выставке обозначено продвижение товаров, услуг и научно-исследовательских организаций города на мировые рынки сбыта. Исполнитель самостоятельно или же по рекомендации заказчика должен подобрать не менее семи участников из числа пищевых и агропромышленных предприятий города. В рамках выставки планируется церемония открытия экспозиции, проведение деловой сессии на тему экспортного потенциала Петербурга и визит официальной делегации города.

Стоит отметить, что это не первый случай участия представителей города в саудовских пищевых выставках. Например, в 2022 году комитет по промышленной политике заключил с ООО "Флагман-Экспо" контракт на участие Петербурга в выставке Foodex Saudi за 15,5 млн рублей.

Ранее стало известно о планах комитета по государственному заказу потратить до 50 млн рублей на экспозицию Петербурга в рамках XX форума-выставки "Госзаказ". Мероприятие состоится в "Экспофоруме" в конце апреля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру