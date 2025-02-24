Движение по Большой Морской ограничат на два года

Об ограничении движения по части Большой Морской улицы до 14 августа 2027 года сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции 24 февраля.

Ограничения будет введено с 26 февраля 2025 года в связи с производством работ. Движение транспорта будет запрещено на участке от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

Напомним, что 21 февраля начался ремонт Троицкого моста. Он продлится до октября 2025 года. На этот период движение транспорта между Дворцовой и Петровской набережной будет ограничено. Также в связи с ремонтом изменится движение общественного транспорта, в частности был скорректирован маршрут трамвая № 3.

Фото: ЗАКС.ру