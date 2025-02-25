КГИОП пытается добиться реставрации виллы Айнола в Зеленогорске через суд

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с требованием провести реставрацию "Вилла Айнола" в Зеленогорске, сообщила пресс-служба комитета 25 февраля. Вилла была признана объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас здание памятника по адресу Приморское шоссе, 521 в городе Зеленогорске находится в собственности АО "Росразмещение". В 2019 году КГИОП уже выдавал охранное обязательство, согласно которому собственник должен был завершить работы по ремонту и реставрации виллы к началу ноября 2024 года. Однако сотрудники комитета установили, что работы проведены не были, а заявление на выдачу задания на разработку проекта реставрации собственник не направлял.

Теперь КГИОП пытается добиться выполнения обязательств через суд. Ведомство просит обязать собственника завершить работы по ремонту и реставрации объекта в течение двух лет со дня вступления решения суда в силу. Если же собственник этого не сделает, комитет просит взыскивать с него 200 000 рублей ежемесячно до момента выполнения работ.

"Вилла Айнола" была построена в 1917 году по проекту архитектора Николая Салько, владевшего частью участка в конце XIX века. До революции виллу приобрел Айно Гранлунд и назвал ее в свою честь. Во время русско-финской войны (1939-1940) здание служило личной резиденцией правительства Финляндской демократической республики Отто Куусинена. После окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) в здании располагалась гостиница "Ривьера" ("Северная Ривьера"), которая являлась единственной гостиницей в городе до 1960-х годов.

Напомним, что 24 февраля КГИОП подал заявление в полицию после пожара в здании Обуховской больницы в Петербурге. В ведомстве рассмотрели в происшествии уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.

фото с сайта КГИОП