"Возрождение" займётся благоустройством вестибюлей "Юго-Западной" и "Путиловской"

Компания "Возрождение" из Петербурга выиграла конкурс "Метростроя Северной столицы" на благоустройство вестибюлей строящихся станций "Юго-Западная" и "Путиловская", об этом 25 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Протокол, как уточняет издание, подписан 20 февраля. Стоимость контракта составляет 237 млн рублей. Конкурс пришлось объявлять дважды – первую попытку отменили после жалобы от компании "Экоград". Во втором конкурсе участвовали пять организаций. По итогу выиграла компания "Возрождение", которая ранее уже занималась благоустройством территории рядом с недавно открывшейся станцией "Горный институт".

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить благоустройство стройплощадок на проспекте Маршала Жукова и улице Васи Алексеева к 31 мая.

Напомним, что "Метрострой Северной столицы" объявил, что на строящейся станции "Юго-Западная" уже завершен монтаж эскалаторов. На подземном уровне станции монтируют инженерные системы и продолжаются отделочные работы.

Фото: ЗАКС.Ру