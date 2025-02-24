Завершен монтаж эскалаторов на станции метро "Юго-Западная"

На строящейся станции петербургского метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии завершен монтаж эскалаторов, об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе "Метростроя Северной столицы".

Все зоны четырех эскалаторов смонтированы в проектное положение: установлены приводы, цепи и ступени подъемных механизмов, а также светильники. Сейчас стартовали технические пусконаладочные работы.

На подземном уровне станции продолжается монтаж инженерных систем и отделочные работы. Уже уложен гранит на полу пассажирской зоны, облицованы стены среднего и боковых залов. Также ведется монтаж архитектурного освещения.

В здании вестибюля завершено устройство стеклянного купола инженерного атриума. Полностью возведены конструкции всех шести этажей. Также завершены установка окон и дверей. На данный момент вестибюль получил почти весь комплект фасадного остекления. Для его завершения осталось закрыть около 25% периметра специальными зеркальными панелями.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в январе пообещал, что станцию "Юго-Западная" коричневой ветки петербургского метро откроют до конца 2025 года. По словам чиновника, будущая станция является ожидаемой для петербуржцев.

Фото: пресс-служба "Метростроя Северной столицы"