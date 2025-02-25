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Новости 16:17

После рейда на Сенном рынке в военкомат доставили 22 человека

фото ЗакС политика После рейда на Сенном рынке в военкомат доставили 22 человека

На Сенном рынке в центре Петербурга прошел рейд по поиску граждан, недавно получивших российский паспорт, но не вставших на воинский учет. Силовики доставили в военкомат 22 человека. Всего проверку прошли 100 человек, среди которых также оказались иностранцы, сообщили в Росгвардии 25 февраля. В рейде принимали участие сотрудники ОМОН "Бастион", которые оказывали силовую поддержку представителям военного следственного управления петербургского Следкома. 

"Было проверено более 100 граждан, в том числе иностранных, из них 22 доставлены в городской военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет", - говорится в сообщении ведомства. 

На видео, опубликованном Росгвардией, запечатлено, как силовики, среди которых сотрудники военной полиции, проходят по торговым рядам и магазинам в поисках мужчин. Также на кадрах видно, как группе мужчин предлагают вступить в ряды Вооруженных сил. 

В прошлый раз Росгвардия отчитывалась о рейде на Сенном рынке в октябре 2024 года. Тогда силовики проверили более 600 человек. Тогда в военкомат для постановки на воинский учет доставили 150 граждан. 

Константин Леньков / Кадр из видео Росгвардии


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