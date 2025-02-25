Беликов переизбран главой Совета муниципальных образований Петербурга

Депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов переизбран председателем Совета муниципальных образований Петербурга на новый пятилетний срок. Он возглавляет эту структуру с 2005 года. Решение было принято на съезде СМО 25 февраля, сообщил глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман в своем Telegram-канале.

Делегаты съезда поддержали кандидатуру Беликова единогласно. Всего на мероприятии собралось более 800 человек: депутаты муниципальных советов, а также представители молодежных органов местного самоуправления. На встрече с докладами выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, прокурор города Виктор Мельник. Также в съезде приняли участие вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и другие парламентари.

Напомним, с недавних пор в Совете муниципальных образований состоят все 111 муниципальных образований города. СМО выступает в качестве совещательного органа, на площадке которого органы местного самоуправления обмениваются опытом, а также формулируют мнение относительно законопроектов, связанных с регулированием деятельности МО.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру