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Муниципал 18:52

Беликов переизбран главой Совета муниципальных образований Петербурга

фото ЗакС политика Беликов переизбран главой Совета муниципальных образований Петербурга

Депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов переизбран председателем Совета муниципальных образований Петербурга на новый пятилетний срок. Он возглавляет эту структуру с 2005 года. Решение было принято на съезде СМО 25 февраля, сообщил глава МО "Город Петергоф" Александр Шифман в своем Telegram-канале. 

Делегаты съезда поддержали кандидатуру Беликова единогласно. Всего на мероприятии собралось более 800 человек: депутаты муниципальных советов, а также представители молодежных органов местного самоуправления. На встрече с докладами выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, прокурор города Виктор Мельник. Также в съезде приняли участие вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и другие парламентари.

Напомним, с недавних пор в Совете муниципальных образований состоят все 111 муниципальных образований города. СМО выступает в качестве совещательного органа, на площадке которого органы местного самоуправления обмениваются опытом, а также формулируют мнение относительно законопроектов, связанных с регулированием деятельности МО.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Беликов Всеволод Федорович 




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