Кредиторы потребовали от петербуржцев более 39,5 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году кредиторы взыскали с жителей Петербурга более 39,5 млрд рублей, а средний размер долга по кредитам и займам составил 106,8 тысяч рублей, в сфере ЖКХ – 32,7 тысяч рублей, об этом 25 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные ГУ ФССП по Петербургу.

Всего за год в городе было возбуждено 330,8 тысяч исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 35,3 млрд рублей. По долгам за жилищно-коммунальные услуги открыто 128 тысяч дел на 4,2 млрд рублей.

В Ленинградской области за 2024 год возбуждено 232 тысяч дел по кредитам и займам на 19,6 млрд рублей. По долгам за ЖКХ зарегистрировано 71,4 тысяч дел на 1,91 млрд рублей. В среднем задолженность по кредитам в регионе составила 84,4 тысяч рублей, по ЖКХ – 26,8 тысяч.

Однако в 2024 году объм взысканий снизился. В 2023 году судебные приставы возбудили дела по кредитным долгам на сумму более 42 млрд рублей, в 2022 году – на 41,5 млрд рублей.

Напомним, что петербургские судебные приставы рассказали, что в 2024 году было прекращено взыскание долгов с участников СВО на сумму 3 млрд рублей. Взыскания кредитных платежей прекратили с 5 168 человек.

Фото: ЗАКС.РУ