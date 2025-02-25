Вице-губернатор Пиотровский сходил на тренировку по практической стрельбе

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Борис Пиотровский посетил спортивно-стрелковый клуб "Невский", где провел тренировку по практической стрельбе. Как отметил чиновник у себя в соцсетях, для него подобное начало дня - "довольно нестандартное". Видеоролик с упражнениями Пиотровский опубликовал в своих соцсетях 25 февраля.

"Получил много классных эмоций!", - добавил вице-губернатор.

На видео Пиотровский в экипировке перемещается по полигону в сопровождении инструктора. Вице-губернатор стрелял из пистолета стоя, из болтовой винтовки лежа, а также из оружия, похожего на автомат Калашникова - вероятно, из гладкоствольного ружья "Сайга-12".

"Практическая стрельба популярна среди государственных деятелей. Для нас — большая честь! Всегда рады", - прокомментировали визит Пиотровского в самом клубе.

Отметим, Пиотровский - не единственный чиновник, который посещал стрелковый клуб "Невский". Там неоднократно тренировался глава Красногвардейского района Андрей Хорт, который раньше работал в комитете по физической культуре - его фотографий с мероприятий клуба регулярно публиковали на ресурсах площадки.

Константин Леньков / Кадр из видео спортивно-стрелкового клуба "Невский"